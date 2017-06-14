Прямой эфир

Сближение законодательства: повестка сессии Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России

14 июня 2017 19:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске началось заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России. На повестке дня вопросы сближения законодательств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча предваряет заседание 52 сессии Парламентского собрания.

Уже 15 июня на ней будут обозначены приоритетные направления дальнейшего развития Союзного государства. К слову, именно 14 июня Госдума России приняла обращение к премьер-министру по вопросу приравнивания белорусских водительских прав к российским. С начала июня в соседнем государстве запрещена работа водителей с зарубежными документами. В список попали и наши соотечественники.

Сближение законодательства: повестка сессии Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России-1

Этот вопрос муссируется давно, и парламентарии пошли на беспрецедентный шаг. Впервые российские депутаты обратились к собственному правительству с требованием выполнять международные нормы.

В документе подчеркивается, что граждане Беларуси пользуются особым правовым статусом на территории России.

# Беларусь-Россия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится в Минске 14 июня
14 июня 2017 08:02

Заседание Совета Парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится в Минске 14 июня

Александр Лукашенко: Беларусь выступает за оснащение коллективных сил оперативного реагирования новейшими образцами вооружения
13 июня 2017 16:41

Александр Лукашенко: Беларусь выступает за оснащение коллективных сил оперативного реагирования новейшими образцами вооружения

Александр Лукашенко: Беларусь всегда будет верна своим обязательствам по коллективным силам оперативного реагирования ОДКБ
13 июня 2017 13:37

Александр Лукашенко: Беларусь всегда будет верна своим обязательствам по коллективным силам оперативного реагирования ОДКБ