Прямой эфир

Савиных: Решение о закрытии офиса ОБСЕ в Минске окончательное

17 февраля 2011 19:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Отношения Беларуси и Евросоюз можно охарактеризовать как достаточно сложные. Такое заявление сегодня сделали в Министерстве иностранных дел Беларуси, комментируя ситуацию, которая сложилась между сторонами.

С нашей точки зрения, решения ЕС являются неправомерными, они перечеркивают серьезные достижения в двусторонних отношениях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Отношения Беларуси и ЕС в настоящий момент переживают непростой период. Эти сложности в первую очередь обусловлены односторонними решениями, которые были приняты Европейским союзом после событий 19 декабря. Мы полагаем, что эти отношения не обоснованы и не оправданны. Тем не менее, у обеих сторон сохраняется возможности отойти от конфрантационного пути и начать нормальный конструктивный диалог на всех уровнях. Мы уверены, что только такой подход будет способствовать развитию взаимопонимания и установлению нормального взаимодействия между нашими странами.
Решение о закрытии офиса ОБСЕ в Минске окончательное. Все иные рассуждения на этот счет не имеют под собой никакого обоснования. Мы приняли это решение исходя из того, что мандат офиса уже давно исчерпан.

Другие новости рубрики

Все новости
17 февраля 2011 14:12

В Египте набирает силу забастовочное движение, которое обходится государству в 300 миллионов долларов ежедневно

17 февраля 2011 13:50

В столицу Бахрейна из-за беспорядков введены танки

17 февраля 2011 10:33

Вслед за Тунисом и Египтом, беспорядки вспыхнули в Йемене, Бахрейне, Ливии, Алжире и ЮАР