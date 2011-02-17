Савиных: Решение о закрытии офиса ОБСЕ в Минске окончательное

Отношения Беларуси и Евросоюз можно охарактеризовать как достаточно сложные. Такое заявление сегодня сделали в Министерстве иностранных дел Беларуси, комментируя ситуацию, которая сложилась между сторонами.

С нашей точки зрения, решения ЕС являются неправомерными, они перечеркивают серьезные достижения в двусторонних отношениях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Отношения Беларуси и ЕС в настоящий момент переживают непростой период. Эти сложности в первую очередь обусловлены односторонними решениями, которые были приняты Европейским союзом после событий 19 декабря. Мы полагаем, что эти отношения не обоснованы и не оправданны. Тем не менее, у обеих сторон сохраняется возможности отойти от конфрантационного пути и начать нормальный конструктивный диалог на всех уровнях. Мы уверены, что только такой подход будет способствовать развитию взаимопонимания и установлению нормального взаимодействия между нашими странами.

Решение о закрытии офиса ОБСЕ в Минске окончательное. Все иные рассуждения на этот счет не имеют под собой никакого обоснования. Мы приняли это решение исходя из того, что мандат офиса уже давно исчерпан.