Савиных: Действия оппозиции после закрытия избирательных участков повлияли на тональность заявлений представителей ОБСЕ и характер их заключений

Беларусь обеспечила открытое и конструктивное сотрудничество с миссиями ОБСЕ и СНГ. Об этом сегодня заявили в МИД нашей страны.

В соответствии с рекомендациями международных организаций, Беларусь провела масштабную работу по совершенствованию избирательного законодательства и правоприменительных процедур. Были созданы все необходимые условия для работы миссий, что неоднократно подтверждалось их руководством. Однако если заключение от Миссии наблюдателей от СНГ было положительным, то на предварительный доклад Миссии ОБСЕ повлияли противоправные и провокационные действия, организованные меньшинством оппозиции после закрытия избирательных участков. И это несмотря на отмеченные явные позитивные улучшения в процессе выборного процесса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Савиных, начальник управления информации Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Мы вынуждены констатировать, что противоправные и провокационные действия, организованные меньшинством оппозиции после закрытия избирательных участков, повлияли на тональность заявлений представителей ОБСЕ и характер их заключений. Мы также вынуждены обратить внимание на недопустимость ситуации, когда эмоциональная трактовка событий, не имеющих прямого отношения к избирательному процессу, уводит внимание от оценки проведения собственно избирательного процесса и итогов выборов. Мы рассчитываем, что эксперты ОБСЕ смогут преодолеть возникшее после выборов манипулятивное давление и профессионально подойти к подготовке заключительного доклада о ходе избирательного процесса в Беларуси.