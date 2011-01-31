Савиных: Давление Евросоюза на Беларусь не имеет перспективы

Совет министров иностранных дел ЕС сегодня принял заключение по Беларуси. Документ содержит, в частности, запрет на въезд в Евросоюз 158 должностным лицам Беларуси.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что заложенная в заключениях ЕС логика толкает Евросоюз к прямому вмешательству в дела современного государства. МИД Беларуси выражает глубокое сожаление в связи с заключениями Совета ЕС. Это решение строится на откровенном замалчивании инициативных, агрессивных действий и насилия со стороны демонстрантов, выразившихся в попытке захвата здания правительства и парламента Беларуси — заявили в МИД, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Напряженность в отношениях с Европейским Союзом — это не наш выбор. Однако решения ЕС вынуждают Республику Беларусь пойти на пропорциональные и адекватные по содержанию меры, которые будут направлены на сохранение суверенитета Беларуси, сохранение стабильности и консолидации белорусского общества.

Мы призываем Европейский Союз уйти от логики противостояния и необдуманных попыток разрушить выстроенное нелегкими совместными усилиями конструктивное содержание наших взаимоотношений, которому нет разумной альтернативы.

Беларусь сохранит последовательный курс на поступательную модернизацию и реформирование государственных институтов, развитие общественного диалога и гражданского общества, отвечающего потребностям страны.

Давление на Республику Беларусь не имеет перспективы. Совместное преодоление возникших не по вине властей Беларуси трудностей в отношениях с ЕС отвечает взаимным интересам и делу общеевропейского единства перед новыми вызовами и угрозами.

Мы — за укрепление партнерских отношений с Европейским Союзом, за открытый, честный и уважительный диалог и равноправное сотрудничество без дискриминации и двойных стандартов.