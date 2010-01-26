Савик Шустер: Украинские социологи испугались проводить exit-polls во втором туре

Известный телеведущий Савик Шустер, работающий на украинском телевидении, в интервью радио «Свобода» рассказал, что местные социологи опасаются проводить exit-polls в ходе второго тура президентских выборов.

«Различие в результатах голосования будет очень небольшим, в рамках погрешности. И поэтому никто не будет понимать, кто в итоге победил, и вся ответственность упадет именно на социологов. Поэтому они очень боятся», — пояснил Шустер.

Он также сказал, что попробует организовать exit-poll своими силами, однако пока не смог найти на это деньги, пишет Lenta.Ru. При этом он выразил опасение, что его ток-шоу сразу после завершения выборов может и не выйти в эфир. «Что мы будем делать на протяжении нескольких часов, когда Центральная избирательная комиссия не будет давать никаких результатов, я не знаю», — сказал он.

После первого тура президентских выборов на Украине разгорелся скандал, связанный с результатами так называемого «Национального» exit-poll, результаты которого были гораздо предпочтительнее для Юлии Тимошенко, чем результаты пяти других опросов. Оппоненты премьер-министра обвинили ее в подкупе социологов, а самих исследователей — в непрофессионализме. И Тимошенко, и социологи эти обвинения отвергли. Ученые, в частности, сказали, что в их расчеты просто закралась ошибка, что является неприятным, но обычным делом.

Второй тур выборов президента Украины состоится 7 февраля. В нем сойдутся Виктор Янукович и Юлия Тимошенко.