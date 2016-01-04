Новости Саудовской Аравии. Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном и объявила об эвакуации посольских работников на Родину.

Кризис в отношениях между двумя ключевыми державами Персидского залива развивается стремительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2-го января стало известно о казни в Эр-Рияде популярного шиитского богослова.

Немедленно исламский мир охватили протесты, особенно бурные в Иране. В Тегеране манифестанты даже пытались взять штурмом посольство саудитов, но были разогнаны полицией.

Следующим шагом в развитии кризиса после разрыва дипотношений может быть только война.