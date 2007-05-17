Саркози производит первые кадровые перестановки

Во Франции назначен новый премьер - им стал Франсуа Фийон. Это бывший министр образования.Важное кадровое решение было принято президентом Николя Саркози по окончании его первого официального визита в Германию, где он встретился с канцлером страны Ангелой Меркель. Речь шла о двусторонних отношениях и общеевропейских вопросах. Лидеры двух стран заверили друг друга, что Франция и Германия остаются крепкими союзниками. Также говорилось о необходимости скорейшего вывода Евросоюза из кризиса.