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Саркози производит первые кадровые перестановки

17 мая 2007 14:01
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Во Франции назначен новый премьер - им стал Франсуа Фийон. Это бывший министр образования.Важное кадровое решение было принято президентом Николя Саркози по окончании его первого официального визита в Германию, где он встретился с канцлером страны Ангелой Меркель. Речь шла о двусторонних отношениях и общеевропейских вопросах. Лидеры двух стран заверили друг друга, что Франция и Германия остаются крепкими союзниками. Также говорилось о необходимости скорейшего вывода Евросоюза из кризиса.

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