Саркози: Прислушиваться к голосу народа важно, но! Общее решение 17 стран не может быть поставлено под вопрос

Рынки, подъемом отреагировавшие на призыв всем миром помочь Элладе с долгами, при первой же новой проблеме по всему миру и рухнули. Формально причиной стала инициатива премьера Георгиоса Папандреу, уже поддержанная его кабинетом. Он предложил вынести на референдум вопрос о целесообразности жестких мер экономии в обмен на европейские кредиты. Европе эта очередная неопределенность относительно будущего Греции уже обошлась в 5-7% биржевых индексов — слишком дорого. Потому и реакция политиков Франции и Германии, крупнейших кредиторов Греции в ЕС, была суровой до грубости.

Ангела Меркель, канцлер Германии:

Мы согласовали план по Греции на прошлой неделе. И Европейский союз заинтересован в его выполнении.

Николя Саркози, президент Франции:

Прислушиваться к голосу народа важно, но! Общее решение 17 стран не может быть поставлено под вопрос.

И даже то, что такими словами Париж и Берлин фактически подрывают основы демократии, ни в Париже, ни в Берлине не обсуждают. Что действительно волнует тамошние власти, так это возможный эффект домино от краха греческой государственной финансовой и банковской систем. А посему экстренный «вызов на ковер» Георгиоса Папандреу в преддверии саммита большой двадцатки в Каннах — далеко не забота о Греции как таковой.

Георгий Гриц, заместитель председателя по инновационной и инвестиционной политике Белорусской научно-промышленной ассоциации:

Возникает вопрос: действительно ли спасение долгов — это спасение Греции. Ответ логичен — это спасение европейской экономики и больше спасение всей неолиберальной капиталистической экономики.

Социальные протесты уже перешли нормы выражения гражданами своего недовольства сиюминутной пробелмой. Социальные протесты сегодня — это протесты против капиталистической модели.

И вопросы к сильным мира сего настолько остры, что экстренную встречу «греческих друзей» и все прочие мероприятия саммита большой двадцатки приходится охранять едва ли не силами армии. Вот только возмущенные, которых в Канны попросту не пустили, свои акции не отменили. Но перенесли их на улицы соседней Ниццы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.