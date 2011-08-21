Санкции, и последние годы доказали это отчетливо, существуют только как индикатор несостоятельности инициатора санкций

Официальный Минск на неделе озвучил свой ответ на заявление Вашингтона о введении новых санкций в отношении ряда белорусских предприятий. В частности, Беларусь замораживает совместные с США проекты по обмену высокообогащенного ядерного топлива.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Это политически мотивированное решение, которое противоречит международным обязательствам США. Это решение также идет в разрез с духом конструктивного взаимодействия и добрососедства. В этих условиях белорусская сторона приняла решение о заморозке ряда прорабатываемых проектов. В частности, речь идет о проекте по замене высокообогащенного ядерного топлива в рамках инициативы по глобальной безопасности министерства энергетики США.

Именно так, предметно и по существу, а главное, в абсолютном соответствии с существующими международными договорами, Беларусь на неделе отреагировала на очередную порцию американских санкций. Санкций, введя которые, США со своей стороны нарушили не только целый пакет соглашений между нашими странами, но и, почти походя, основополагающую декларацию ООН «О принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Швец, политолог:

С точки зрения глобального бизнеса, это очень негативный шаг. Он не соответствует ни духу, ни букве всех соглашений, которые существуют в мире по расширению торговли без границ и экономического взаимодействия.

При этом и ангажированность и неконструктивность политики санкций, с незавидным постоянством проводимой США, уже не раз были подчеркнуты уже тем, что действуют они, в том числе, и против американского бизнеса тоже.

Павел Потапейко, политолог:

США в угоду чисто политическим интересам не остановятся, чтобы нанести ущерб и простым гражданам другой страны, и собственным экономическим интересам. То есть экономика и тот самый свободный бизнес, о котором так много говорят, по сути дела, выступают в роли орудия политиков.

Впрочем, экономическая несостоятельность экономических запретов, столь широко практикуемых Госдепом и Минфином США, очевидна не только и не столько на белорусском примере. Санкции, особенно если учитывать и экономические препоны при вхождении на рынок Северной Америки, официальный Вашингтон без внятного эффекта на протяжении последних десятков лет уже вводил против десятков стран, предприятий и людей, начиная с Китая и России, и заканчивая рядом крупных европейских фирм. Вводились они по самым разным поводам, а иногда и вовсе без повода, но во всех случаях схожим было одно: в основе высокого дипломатического барьера лежала декларативная забота о чем-то возвышенном.

В случае с Беларусью и другими странами, проводящими суверенную политику, таким «казус бэлли» обычно становилась «забота о демократии». Вернее, о тех записных якобы демократах, которые активнее других призывали вводить санкции в отношении своего государства.

Виталий Рымашевский – о введении санкций:

Каждый политик, который сегодня высказывается против введения экономических санкций, ведет себя аморально.

Павел Шеремет – о продолжении и ужесточении режима санкций:

[МВФ, Россия], господа кредиторы и их политические советники, пока все, абсолютно все не окажутся на свободе, предлагаю даже не смотреть в сторону Лукашенко.

Анатолий Лебедько в статье:

Вопрос санкций в отношении официального Минска – один из самых обсуждаемых. Сам факт угрозы введения санкций должен воздействовать на мозги.

Алесь Михалевич, в радио-интервью, [призывая следовать примеру США]:

Хотелось бы, конечно, чтобы Европа, да и Россия, проводили более жесткую политику в отношении официального Минска.

Представители «Молодого фронта» в открытом письме к министрам иностранных дел стран ЕС:

Время ввести жесткие санкции и не снимать их до полного выполнения требований международного и белорусского демократических сообществ.

Алесь Беляцкий в интервью французской газете:

Я выступаю за ужесточение санкций экономического порядка.

А посему понятно, что, являясь методом не экономического, но сугубо политического устрашения и подавления, направлены санкции всегда были исключительно против народа того или иного государства. В это раз против народа Беларуси. И у граждан Беларуси, как и у граждан других государств, реакцию санкции всегда могли вызвать и вызвали только одну.

Белорусы:

Вообще, какое они имеют право вмешиваться во внутренние дела суверенного государства? Так что это, конечно, неправильно.

Это очень глупо и не порядочно по отношению к Беларуси.

Я думаю, конечно, что это ненормально. Потому что люди ни в чем не виноваты. В США пускай разбираются со своими проблемами, в первую очередь.

А значит, никакой заботы о демократии, заботы о «демосе», о народе, в природе санкций нет. Санкции, и последние годы доказали это отчетливо, существуют только как индикатор несостоятельности инициатора санкций. И способны разве что утолить внешнеполитические амбиции отдельных вашингтонских политиков, которым во внутренней политике хвастаться нечем.