Санкции ЕС оскорбляют достоинство народа

Санкции Европейского союза в отношении должностных лиц Беларуси оскорбляют достоинство белорусского народа. Об этом заявил 10 апреля в Минске Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков."Я отношу эту меру к непонятным. Это мера, сама по себе ничего не дающая, несколько оскорбляет достоинство государства и народа, - заявил Александр Суриков. - Потому что контакты между экономическими и парламентскими структурами все равно будут продолжаться. Так же, как и межминистерские контакты на более низком уровне. А демонстрировать свою неприязнь к человеку, пусть он даже занимает какой-то пост, и в то же время исповедовать принципы демократии - это не совсем сочетается".