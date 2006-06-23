Саммиты ЕврАзЭС и ОДКБ проходят под председательством Президента Беларуси

В Минске под председательством Республики Беларусь сегодня пройдет заседание Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества и сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ на уровне глав государств.

Для участия в саммитах ОДКБ и ЕврАзЭС сегодня в белорусскую столицу прибыли президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Кыргызстана Курманбек Бакиев и глава Армении Роберт Кочарян. Вчера в Минске встречали президента Узбекистана Ислама Каримова, лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева и главу Таджикистана Эмомали Рахмонов.



Повестка дня заседания Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества включает около двадцати вопросов, наиболее важные из которых - совершенствование стратегии и тактики развития Сообщества и проект Концепции международной деятельности ЕврАзЭС. Документ разработан белорусской стороной в соответствии с предложениями главы государства Александра Лукашенко, озвученными на заседании Межгоссовета 25 января в Санкт-Петербурге.

На январском саммите Александр Лукашенко в качестве председателя Межгосударственного Совета ЕврАзЭС выдвинул инициативы по повышению эффективности сотрудничества в организации. Предложения Беларуси были поддержаны участниками встречи на высшем уровне. Наша республика инициировала и подготовила соответствующие предложения по разработке межгосударственных целевых программ в области микроэлектроники, биотехнологий, производственной сферы и здравоохранения, сообщает пресс-служба Президента.



Сегодня также пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ на уровне глав государств. Заседание состоится под председательством Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как ожидается, на встрече лидеров стран-членов ОДКБ будет дана всесторонняя оценка международной ситуации. Планируется, что участники саммита обсудят военно-политическую обстановку в зоне действия Организации Договора о коллективной безопасности. Предстоит также рассмотреть вопросы развития и повышения эффективности деятельности ОДКБ.

Предполагается, что после завершения саммитов президенты продолжат общение в неформальной обстановке.