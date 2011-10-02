Саммит «Восточного партнерства» завершился, постсоветские страны проголосовали против пункта, критикующего Беларусь

Что такое «Восточное партнерство», до сих пор сложно понять и дать четкое определение. Проект изначально преподносили, как новые возможности для Беларуси в Европе.

Однако, некоторые аналитики еще на этапе зарождения скептически отнеслись к этой затее, окрестив ее «бесполезной инициативой». Рассматривали это как умысел или попытку Европы прибрать к рукам часть бывшего СССР. Тем не менее, наша страна позитивно и в конструктивном ключе восприняла идею создания «Восточного партнерства». Однако сегодня очевидно — происходит определенная политизация, отход от заявленных ранее принципов.

Вадим Боровик, политолог:

Надо сказать открыто, что никакого преимущества не экономического, ни социального характера мы от этого не ощутили. Мы хотели бы, чтобы «Восточное партнерство» было инструментом развития взаимовыгодных, партнерских стратегических отношений с Европейским союзом. Республика Беларусь всегда готова и открыта к диалогу.

Белорусская сторона определила, что нашу делегацию на саммите в Варшаве возглавит Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Виктор Гайсенок. Однако, Польша в этой связи предложила пересмотреть формат участия Беларуси – такая информация появилась накануне в польских СМИ со ссылкой на официальных лиц соседней страны. Беларусь активно работала в интересах подготовки форума и была намерена участвовать во всех мероприятиях. В преддверие этого мероприятия его организаторы пошли на беспрецедентные дискриминационные меры в отношении Беларуси. Назначенного руководителя нашей делегации ограничили в участии мероприятий саммита.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс- секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Эти действия являются грубейшим нарушением базовых принципов «Восточного партнёрства», согласованных на первом саммите в Праге в 2009 году. Партнерство не может быть основано на дискриминации.

Своими действиями организаторы саммита наносят ущерб дееспособности этой региональной инициативы и несут за это ответственность.



Следует отметить, что любая страна-участница имеет суверенное право определять свое представительство на саммите — уровень и персональный состав участия на мероприятиях.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международный отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Суверенное государство вправе само решить формат участия в данном мероприятии. Если в данный момент мы не видим там больше перспектив, чем требует участие нашего посла, то вполне достаточно участие посла. Если нам действительно наконец, кроме пустой болтовни что-то предложат, извините меня, и премьер-министр может приехать.

Кроме того, в случае непринятия участия Беларуси в саммите, все принятые в Варшаве документы будут нелегитимны – поскольку решения «Восточного партнерства» принимаются консенсусом. То есть, подписаться под любым документом должны все страны-участницы. Приходится констатировать, что отдельные чиновники некоторых стран Евросоюза в силу амбиций готовы пойти на бездумные действия, которые парализуют нормальную работу саммита. И вообще ставят под сомнение – а партнерство ли «Восточное партнерство»? Да и проблемы интеграции для большинства стран ЕС отходят на второй план.

Frankfurter Rundschau:

В ЕС теряют интерес к «Восточному партнерству». Отсутствие на саммите «Восточного партнерства» в Варшаве глав государств и правительств ряда ведущих стран ЕС свидетельствует о снижении интереса к сотрудничеству с восточными соседями.

Все это доказывает, насколько мало Западная Европа интересуется своими восточными соседями. Европейский Союз прежде всего занят борьбой с кризисом в еврозоне, а во внешней политике все внимание приковано к переменам в арабском мире. И так называемое «Восточное партнерство» с Украиной, Беларусью, Грузией, Арменией, Молдавией и Азербайджаном играет крайне несущественную роль.

Саммит «Восточного партнерства» в Варшаве завершился. Готовилась итоговая декларация с отдельным пунктом, критикующим Беларусь. Однако 5 постсоветских стран — наших коллег по проекту — проголосовали против этого, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Турунцев, политолог:

Они понимают, что эта резолюция может в любой момент обернуться против них. Очевидно, что по этому вопросу нет консенсуса, и все зависит от позиций конкретных государств. Прежде всего это государства Западной Европы. Как мы видим, позиция стран Восточной Европы несколько отлична.

Страны ЕС и на этот раз проявили смекалку. Приняли отдельную декларацию по Беларуси, хотя она юридически не является итоговым документом и отражает мнение только одной стороны. Единства на саммите не получилось. Оно было только у наших настоящих партнеров — Азербайджана, Грузии, Армении, Молдовы, Украины.