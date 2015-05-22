Саммит «Восточного партнерства» в Латвии

На саммите «Восточного партнерства» в Латвии 22 мая - основной день. Стороны планируют обсудить ключевые вопросы. Впрочем, о том, что будет в центре внимания европейских политиков, лучше расскажет наш корреспондент Ольга Коршун. Она сейчас находится в Риге.

Саммит «Восточное партнерство» в Риге — в самом разгаре. Сегодня — основной день переговоров. В пленарном заседании, а после в общении в формате тет-а-тет примут участие главы делегаций 28 стран. Среди них представители Евросоюза, а также государства, на кого этот интеграционный проект и нацелен – Беларусь в этом списке.

После этого, скорее всего, глава нашей делегации - министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей - отправиться на двусторонние переговоры с лидерами некоторых стран ЕС. В том числе и с президентом Латвии. Эта страна председательствует в Евросоюзе. И, как показывает практика, заинтересована в первую очередь в экономическом сближении с нашей республикой. Только в прошлом году товарооборот между странами превысил 500 миллиардов долларов. В свою очередь Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь заинтересована в экономической и политической стабильности в регионе.

Как он сообщил на пресс-конференции, наша страна и Латвия упростят малое приграничное движение. Активно ведутся переговоры и о либерализации визового режима с Евросоюзом – сейчас они на финальной стадии.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Ожидания у нас одни: мы хотим, чтобы этот саммит дал надежду на то что наш регион останется очагом стабильности и мира и спокойствия. А не очагом конфронтации. С этими ожиданиями мы и идем на этот саммит. Мы должны подумать над тем, чтобы наш континент оставался островком мира и стабильности. И это касается не только Украины, это касается экономических вопросов и финансовых проблем.

По итогам встречи участники саммита приняли совместную декларацию. В ней делегации выстроили общую позицию по дальнейшему развитию программы «Восточное партнерство». В первую, очередь, это экономическое сотрудничество и наращивание товарооборота между востоком и западом европейской части континента.