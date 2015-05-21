Саммит «Восточное партнерство» открылся 21 мая в Риге

Новости Беларуси. Пути взаимодействия стран постсоветского пространства с Евросоюзом и упрощение визового режима обсудят на саммите «Восточное партнерство». Он открылся 21 мая в Риге.

В латвийскую столицу приехали лидеры 28 стран ЕС и представители государств программы партнёрства. Это, напомню, Беларусь, Украина, Грузия, Молдова Азербайджан и Армения.

Нашу страну представляет Министр иностранных дел Владимир Макей. В Риге работает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ и все подробности в этом сюжете.