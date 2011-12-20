Саммит Организации Договора о Коллективной безопасности и неформальное заседание Совета глав государств-участников СНГ в Москве. Итоги

Новости России, Москва. По их итогам подписаны важнейшие документы. Так, на встрече в рамках ОДКБ главы государств обсудили довольно широкий спектр вопросов. В частности, реализацию белорусских инициатив, которые были выдвинуты за время председательства Беларуси в организации. Во второй половине дня главы стран-участниц СНГ собрались на неформальном саммите, где Президенты подтвердили стремление к сотрудничеству в формате Содружества.

В этом году Беларусь председательствовала в ОДКБ, и выдвинутые нами инициативы были направлены на придание нового импульса развитию этого военного-политического блока.

Повестка дня была обширна и включала более трех десятков вопросов. Однако по правилам, на Совете коллективной безопасности могут подниматься любые темы даже без согласования. Таков формат.

Одно из основных пожеланий белорусской стороны – чтобы сессия носила конструктивный характер. В Кремле собрались главы государств Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Инициативы Беларуси в рамках своего председательства в ОДКБ – это еще и желание усилить значение военно-политического блока. Не только на постсоветском пространстве, но и, в целом, в мире. Традиционные вопросы для блока – борьба с наркотрафиком и терроризмом – Беларусь усилила практическим наполнением. Предложение Беларуси – закрепить на постоянной основе проведение и совместных учений Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Есть положительный опыт, полученный на российской военной тренировке «Центр-2011». Направление этих учений в Таджикистане – ликвидация незаконных вооруженных формирований. Подписана программа оснащения современным оружием Коллективных сил оперативного реагирования. Это белорусская инициатива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации:

Хотел бы от имени всех глав государств-членов ОДКБ поблагодарить Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко за эффективную и очень настойчивую работу на посту председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Расширение формата взаимодействия ОДКБ – это и наращивание веса организации в мире. Беларусь в свое время предлагала проработать вопросы по налаживанию контактов с международными организациями. В частности, ООН. Речь идет о взаимодействии в совместном формате миротворческих сил.

Поиск возможных контактов шел и по созданию Института партнерства. Еще в мае в Минске условились основательно изучить такую возможность. В этом деле необходимы серьезные партнеры. Все предложения и были обобщены.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Очень важно, что мы приняли положение о совместных действиях в случае возникновения техногенных и природных катастроф. В целом, на мой взгляд, мы получили очень серьезный импульс в развитии организации практически по всем направлениям.

В центре внимания были и мнения совета ОДКБ по некоторым международным проблемам, информационная политика и безопасность. Подписали 23 документа.

Свое председательство в ОДКБ Беларусь передала по очереди Казахстану. Условились, что юбилейный Саммит Организации пройдет через полгода в Москве.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Казахстан, принимая на себя роль председателя, примет все необходимые меры и усилия для обеспечения поступательного развития нашей организации. Наиболее важным итогом нашей встречи стала договорённость о согласовании вопросов размещения на территории государств ОДКБ объектов военной структуры государств, не являющихся членами ОДКБ. Теперь, чтобы разместить военную базу третьей страны на территории государств-членов ОДКБ, необходимо будет получить официальное согласие всех её членов.

Главы государств ОДКБ также обеспокоены усиливающимися в мире тенденциями к силовому вмешательству в кризисные ситуации. Вызывает опасения ситуация в Афганистане, прилегающего к зоне ответственности Организации. Как и одностороннее развертывание стратегических систем ПРО. Такое заявление сделали страны ОДКБ,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во второй половине дня началось неформальное заседание Совета глав государств-участников СНГ. Встреча приурочена к 20-летию Содружества. За годы оно стало неплохой площадкой для ведения переговоров по любым вопросам и на разных уровнях.

Рассмотрели пять тем. Сотрудничество в области связи и информатизации. Это и главная тема взаимодействия государств в экономике на следующий год. Обсуждали повышение роли Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и парламентских выборах.

За столом главы государств говорили об истории. Например, почему распался СССР, трагедия это или закономерность?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Многие годы тому назад мы согласились с реалиями и пошли вперед. Тот, кто хотел пойти вперед, создал Таможенный союз, Единое экономическое пространство, объединился в военно-политический союз – ОДКБ. С Россией мы продвинулись еще дальше, создавая наш союз.

Тот, кто хотел остаться на платформе Содружества Независимых Государств, мы оставили такое право – собираться в этом формате и обсуждать те вопросы, которые мы сегодня можем обсудить.

Значение создания СНГ заключается в том, что есть государства, которые продвинулись значительно в рамках СНГ. Не было бы СНГ, не было бы этих дискуссий, не было бы определенной неудовлетворенности развития СНГ, мы бы не создали сегодня эти образования.

В следующем году «Культурными столицами Содружества» станут казахская Астана и туркменская Мары. В этом ими были Гомель и Ульяновск. Города обычно принимают фестивали, выставки и концерты, стараются привлечь внимание к восстановлению памятников.