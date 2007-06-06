Саммит "Большой восьмерки" под угрозой срыва

Тысячи антиглобалистов пытаются прорваться на территорию курортного городка Хайлигендамм на севере Германии.Здесь открывается Саммит "G8". Демонстранты блокировали железную дорогу, по которой планировалось доставлять к отелю журналистов. Антиглобалисты вплотную подошли к запретной зоне, и здесь уже идут схватки с полицией.



Для разгона толпы применяют дубинки и водометы. Участники акции протеста заваливают дороги в районе отеля бревнами и большими камнями. Безопасность саммита обеспечивают 16.000 полицейских и сотрудников сил безопасности. К месту проведения саммита уже направили подкрепление.