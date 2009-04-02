Саммит «большой двадцатки» лишь добавил глобальных вопросов

Главное мировое событие недели – уже история. Однако, призванный ответить на острые вопросы современности, он ничего кроме дополнительных вопросов не принес.

Да и чего было ожидать, если и с перечнем тем для обсуждения главы ведущих государств планеты так и не нашли единой точки зрения.

Вскрывать лобовую броню мирового кризиса консервным ножом локальных мер недешево, ненадежно и непрактично. Да и не эстетично ни разу. Однако и объединять усилия в борьбе, в которой кое-кто может выиграть много больше чем все остальные, все остальные тоже пока не поспешил. Таков, по большому лондонскому счету, итог лондонской встречи большой двадцатки, говоря о которой эксперты замечают, если саммит с точки зрения исторической перспективы и будет когда-нибудь признан удачным, то только потому, что мировые лидеры именно во время него четко осознали – четкого осознания решения ни одной проблемы у них не было и нет.

Джорджио АРФАРЕС, директор проекта «Экономика» Центра исследований и документации Луиджи Эйнауди: «Страны G-20 могут договориться о реальных совместных действиях лишь в том случае, если все признают, что за большими расходами сегодня должно последовать их реальное сокращение завтра».

Впрочем, и признание того, что большая проблема есть и должна быть разбита на составляющие, каждую из которых надо обсуждать, тоже стало бы шагом в единственно верном направлении. Но и в полноводном русле этой беседы оказалось полно подводных камней. С одной стороны – раскол в западном лагере. Франция и Германия не оставили мысли увеличить масштаб присутствия государства в реформах и усилить контроль над финансовой системой. США и Великобритания, напротив, продолжают отстаивать свое право на жизнь приведшей к нынешнему кризису либеральной модели капитализма. В свою очередь восток, в лице Китая, в меньшей степени России, и примкнувших к ним прогрессивных государств, включая Республику Беларусь, еще до встречи сделали предложение, от которого и не нужно было отказываться.

Сергей ШИПТЕНКО, заместитель главного редактора журнала «Новая экономика»: «Кризис доллара и подъем региональных валют делает их реальными альтернативами, и в этом аспекте идея Китайских свопов здравая и антикризисная и РБ поддерживает Китай и РФ».

На фоне нерассмотрения этой идеи любые возможные достижения лондонской встречи смотрелись бы слегка несоразмерно. А уж решение о раскрытии банковской тайны счетов налоговых уклонистов, принятое странами так называемого «налогового рая», и заявление саммита – о вкачивании в глобальную экономику дополнительного триллиона стали удалением аппендикса у безнадежно больного пациента, у которого к тому же оказался ошибочно определен первоначальный диагноз. Однако случилось, то что случилось, как говориться, чем богаты, тем и двадцатка.

Именно предсказуемость подобного решения, а вернее не решения мировых проблем, на саммите в Лондоне, и сделало встречу идеальной мишенью для критики. В том числе и спонтанной критики улиц. В столкновениях с которыми британскими полицейскими было проявлено то самое подлинное единство, которое все и даже сами полицейские хотели бы видеть в рядах участников встречи. Но не случилось. Вернее, случилось, но не то. Как минимум один обманутый вкладчик фирмы по имени мировая экономика погиб, десятки ранены, сотни задержаны. И этот итог гораздо более очевиден, чем новые туманные перспективы, открывшиеся после встречи на Туманном Альбионе.