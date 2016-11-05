Саммит «16+1» в Риге: Андрей Кобяков провел встречи с Ли Кэцяном и Марисом Кучинскисом

Новости Беларуси. Беларусь принимает участие в саммите глав правительств стран Центральной и Восточной Европы и Китая «16+1» в Риге.

Наша страна представлена в качестве наблюдателя.

В столицу Латвии с рабочим визитом прибыл премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Формат встречи уже в пятый раз инициирует КНР. За столом переговоров участники обсудят сотрудничество государств в области инвестиций, транспорта, финансов, науки, образования и культуры.

Логистический потенциал нашей страны интересен большинству представленных стран.

На полях саммита руководитель белорусского правительства также провел ряд двусторонних встреч. В частности, состоялись переговоры с премьером Государственного совета Китая Ли Кэцяном и премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.