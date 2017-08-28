Самеха Шукри проведет встречи в парламенте, в МИД и Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь выполнит все достигнутые с Египтом договоренности. Это 28 августа подтвердил Президент нашей страны на встрече с главой внешнеполитического ведомства Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Самех Шукри, который находится с визитом в Минске, проведет встречи в парламенте, в МИД и Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Новой страницей в истории белорусско-египетского сотрудничества стал визит Александра Лукашенко на африканский континент в январе нынешнего года. По его итогам было подписано 10 документов. Они предусматривают сотрудничество по различным направлениям: экономика, гуманитарная сфера и безопасность.