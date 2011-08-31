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Сайт WikiLeaks выведен из строя спецслужбами США

31 августа 2011 06:23
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Скандально известный сайт WikiLeaks, на котором в течение 2010г. было опубликовано более 1 млн содержащих конфиденциальную для США информацию документов, подвергся масштабной кибератаке. На данный момент сайт выведен из строя.Атака произошла незадолго до объявленной организаторами публикации новых материалов, которые касаются дипломатической переписки Государственного департамента США с посольствами по всему миру. Вполне возможно, что атака организована спецслужбами США, которые считают WikiLeaks угрозой безопасности, передает Associated Press.

К настоящему времени, сайт работает в нормальном режиме. Однако владельцы ресурса предупреждают, что атаки продолжатся.
# Интернет

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