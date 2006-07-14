С саммитом "Большой восьмерки" россияне связывают большие надежды

Главное событие месяца в России - саммит "Большой восьмерки" в Санкт-Петербурге. Для освещения форума аккредитовалось почти полторы тысячи представителей средств массовой информации.По результатам опроса, проведенного исследовательской группой РОМИР-Мониторинг, большинство россиян с саммитом G8 связывают позитивные ожидания Так, 73% респондентов полагают, что саммит будет способствовать усилению позиций России в мире. Вместе с тем, около трети россиян скептически оценивают положение страны в "Большой восьмерке". И среди нерешенных задач, мешающих России занять подобающее место в мировой "табели о рангах", называют уровень жизни и уровень развития экономики.