С праздником белорусский народ поздравил Александр Лукашенко

День Независимости, 3 июля, стал главным праздником страны по воле белорусского народа, заявил сегодня Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Эта историческая дата, ознаменованная освобождением Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, отождествляется с независимостью нашего государства, говорится в поздравлении Президента.

Мы, благодарные потомки, преклоняемся перед доблестными фронтовиками и тружениками тыла, которые своим бессмертным подвигом в годы Великой Отечественной войны подарили нам возможность мирно жить и трудиться на свободной земле. Ценою многих жизней белорусы завоевали право на самостоятельность.

Сегодня наша республика динамично развивается, является демократическим, суверенным государством, - отметил Президент. Белорусский народ един и сплочен. Это, несомненно, общий успех в строительстве сильной и процветающей Отчизны. Вместе мы сделаем все, чтобы независимая Беларусь и впредь была нашим достойным и надежным домом.

Интересы человека труда и житейские заботы всегда будут приоритетами государственной политики. Этим крепка Беларусь, и с этого пути нас не свернуть. Мы открыты миру и стремимся развивать равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми странами.

С праздником вас, дорогие сограждане! Доброго вам здоровья, оптимизма, достатка, успехов в труде на благо нашей Родины.

С Днем Республики!