С последствиями чернобыльской катастрофы будем бороться вместе

Россия и Беларусь разработают совместную программу по преодолению последствий чернобыльской катастрофы до 2010 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Фрадков. Правительство одобрило предложение МЧС, согласованное с белорусской стороной, о разработке проекта соответствующей программы Союзного государства России и Беларуси.



Первая программа совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы реализована в предыдущие пять лет. В итоге завершено строительство завода медпрепаратов в Гродненской области, специализированного радиологического диспансера в Гомеле, созданы клиническое отделение Медрадиологического научного центра Российской академии медицинских наук в Обнинске, клиника во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины в Санкт-Петербурге. Создан также совместный информационный центр по проблемам преодоления последствий чернобыльской катастрофы, налажено совместное производство продуктов питания с лечебно-профилактическими свойствами для тех, кто живет на загрязненных территориях.