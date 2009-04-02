С организационных вопросов началась сессия в Совете Республики Национального собрания Беларуси

На заседании признаны полномочия члена Совета Республики, губернатора Витебской области Александра Косинца.

Он избран членом Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам. Кроме того, Александр Косинец включен в состав национальной группы Беларуси в Межпарламентском союзе. Также сенаторы выбрали 12-го члена Центризбиркома. От Гомельской области - Светлана Кацубо. Как отметил председатель Совета Республики, в первую очередь, парламентарии должны минимизировать влияние мирового финансового кризиса. Депутаты примут ряд правовых документов, которые укрепят отечественную финансовую систему и будут способствовать дальнейшей либерализации экономики. Продолжится работа и по созданию национальной ассоциации местных и региональных властей.



- Это будет способствовать консолидации усилий, направленных на экономическое развитие регионов. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы может оказать консультативную и организационную помощь. Эта инициатива нашла подтверждение у главы государства, - говорит Борис Батура, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. - И сейчас с председателями облисполкомов и депутатов нам предстоит обсудить этот вопрос.