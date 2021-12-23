«С неба сразу всё не повалится». Путин рассказал, как будет происходить интеграция Беларуси и России

Владимир Путин, президент России:

У нас уже многое сделано, особенно в социальных вопросах. Я имею в виду и свободное передвижение, и положение на рынке труда, и даже обеспечение социальное по целому ряду направлений. Сейчас у нас речь идет о том, чтобы синхронизировать налоговое, таможенное дело и законодательство. Это чрезвычайно важно, чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата. Вот это на самом деле основные вещи. Это фискальная политика и законодательство, и таможенная.

Это был долгий и непростой процесс согласования позиций. Должен сказать, что и Александр Григорьевич, и его вся команда – непростые переговорщики, но мы в целом достигли понимания, каким темпом, какими шагами мы должны к этому идти. Это касается допуска на рынок закупок товаров и услуг белорусскими экономическими операторами, это касается транспорта, это касается очень многих других вопросов. Поэтому я уверен, что наши граждане это почувствуют. Почувствуют на себе, на текущей своей жизни. Это не манна небесная, с неба сразу все не повалится. Но очевидные есть вещи, которые обеспечивают нашу конкурентоспособность.