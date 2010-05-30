С. Мартынов: Мы хотим видеть упрощение контактов между людьми, удешевление и минимизацию процедур получения виз

На неделе в Сопоте прошел неформальный саммит министров иностранных дел государств-участниц европейской инициативы. Беларусь представлял Сергей Мартынов.

Казахстан, Россия и Турция могут подключиться к проекту «Восточное партнерство». Об этом предварительно договорились в Сопоте.

Об итогах переговоров Сергей Мартынов рассказал телеканалу СТВ.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Линия, которую проводила Беларусь в течение всего этого года, была продолжена на этом совещании. Эта линия направлена на конкретизацию и прагматизацию работы по Восточному партнерству. Мы подчеркнули, что нужно меньше разговоров, меньше заседаний (хотя без них не обойтись), а больше проектной составляющей в рамках партнерства. И эта линия была поддержана.

Проекты должны быть значимыми для регионов. Мы привлекли внимание к тому, что те проекты, которые были подготовлены Беларусью, Украиной и Литвой и переданы в декабре прошлого года на рассмотрение европейской комиссии, с нашей точки зрения представляют собой тип проектов, которые необходимо рассматривать.

Мы подчеркнули, что до сих пор нет ясности по правилам рассмотрения таких проектов, каким критериям они должны отвечать, каким образом они будут рассматриваться. И самое главное — до сих пор по-настоящему не определены процедуры финансирования этих проектов.

Наша делегация подчеркнула, что бюджета Восточного партнерства, который запланирован на предстоящий год, — порядка 600 миллионов евро — не будет хватать на проектную деятельность. Но мы на это и не рассчитываем. Речь идет о том, что проекты эти сравнительно масштабные и должны финансироваться с помощью европейских финансовых институтов — таких как Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие. Эта линия получила поддержку. Впервые об этом зашла речь. И это было поддержано и европейской комиссией, которая ежедневно занимается вопросами Восточного партнерства, и польской стороной, которая была организатором совещания, и испанским председательством в Евросоюзе. Поэтому можно рассчитывать, что это направление будет укореняться.

Мы подчеркнули, что наряду с проектной деятельностью и финансированием, нужно ощутимое продвижение Восточного партнерства в таком актуальном вопросе для всех участников Восточного партнерства, как упрощение визового режима с Евросоюзом. Это было активно подчеркнуто не только нами, но и другими государствами, особенно близкими географически — Польшей, Литвой, а также Испанией, хотя она и не очень близко расположена к нашей стране. Эти государства активно выступили за то, что движение должно быть быстрее.

Было принято предварительное решение о формировании группы друзей Восточного партнерства. Это страны, которые формально не являются членами Евросоюза и Восточного партнерства, но в силу географической расположенности или других факторов могут быть заинтересованы в развитии партнерства. В частности, мы отметили, что очевидными кандидатами для участия в такой группе могут быть близлежащие государства — Россия, Турция и Казахстан. Кроме того, мы предложили, чтобы в эту группу друзей партнерства вошли международные финансовые институты.

Беларусь внесла предложение и распространила соответствующий неофициальный документ на встрече о создании новой грани партнерства — грани, вовлекающей деловые круги в работу. Мы предложили создать форум развития, состоящий из представителей деловых кругов. Это предложение получило весьма заинтересованный позитивный отклик.

Мы подчеркнули на заседании, что вопросы, направленные на улучшение взаимодействия внутри Евросоюза и этими регионами, должны рассматриваться и финансироваться. Реализацию таких проектов мы хотели бы видеть. И мы хотим видеть упрощение контактов между людьми, удешевление и минимизацию процедур получения виз. Мы хотим видеть простого ясного эффекта от этой работы.