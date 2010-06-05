С. Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь: Азербайджан — страна, в отношениях с которой мы видим существенный потенциал

Цели официального визита Александра Лукашенко в Азербайджан, бесспорно, достигнуты.

Так охарактеризовал глава белорусского МИДа — Сергей Мартынов — итоги прошедших в Баку переговоров Президентов.

Накануне вечером визит белорусского лидера в эту закавказскую страну завершился. Дипломат подчеркнул, что основной целью поездки было системное наращивание белорусско-азербайджанских отношений.

Лидеры двух стран обсудили широкий спектр вопросов. Так, достигнуты договоренности о значительном расширении кооперации — от сельского хозяйства до промышленности. Причем в последнем случае речь идет не просто о поставках оборудования, а о создании совместных предприятий с возможностью выхода на рынки третьих стран.

На стадии переговоров и ряд проектов в строительной области. К примеру, Президенты обсудили генплан развития Баку и возможность участия белорусских строителей в модернизации приморского бульвара города, а также вопрос о возведении здесь социального жилья.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел республики Беларусь:

Глубина и ширина визита является отражением системности многовекторного подхода Беларуси во внешней политике.

Азербайджан — не наш непосредственный сосед, но эта страна — важный участник СНГ, с которым мы развиваем наши отношения. Азербайджан — это государство, которое с большим интересом относится к развитию отношений с Беларусью. Это государство, в отношениях с которым мы видим существенный потенциал.