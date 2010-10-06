С. Лебедев: Сложившиеся отношения между представителями высокого ранга России и Беларуси не повлияют на наши оценки

Пока наблюдатели от стран Содружества независимых государств — единственные аккредитованные в нашей стране. Они намерены приступить к работе с 20 октября. Активность других международных организаций прогнозируется ближе к выдвижению кандидатов на главный государственный пост страны.

За подготовкой и проведением президентских выборов в Беларуси, как правило, следит множество наблюдателей. Более тысячи иностранных и до 30 тысяч национальных. И, как говорит глава Центризбиркома Лидия Ермошина, выборы у нас, фактически, «под колпаком» наблюдателей. В то время, как во многих западных странах их работа превратилась в протокольную акцию. Это когда в огромное по территории государство прибывает одна крохотная миссия.

Миссия от СНГ традиционно даёт о себе знать первой. Удостоверение под номером «один» получил её руководитель — Сергей Лебедев. У него уже есть опыт наблюдения за ходом крупных избирательных кампаний в нашей стране: возглавлял миссию на прошлых парламентских выборах.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ:

Наблюдателей долгосрочного плана будет примерно 35 человек, в состав долгосрочной миссии войдут сотрудники Исполкома СНГ, дипломаты стран СНГ, аккредитованные в Минске, сотрудники аппаратов Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Постоянного комитета Союзного государства. В состав краткосрочных наблюдателей войдут около 400 человек.

Избирательную кампанию на этом этапе её оценивают, как спокойную, но достаточно активную. ЦИК демонстрирует сверхлояльность ко всем претендентам. Хотя на отдельные факты закрыть глаза невозможно. Это фальстарты в предвыборной гонке — в почтовых ящиках появились «именные» агитки. Три нарушения в одном: агитация с раздачей материала запрещена до регистрации кандидата, продукция отпечатана за рубежом и финансирование из неустановленного источника.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Возможно, представительство Исполкома СНГ в Российской Федерации сможет обратиться на предприятие-изготовитель — это в Ростове-на-Дону — с просьбой назвать заказчика продукции и за чей счет она изготавливается.

Наблюдатели от СНГ приступят к работе уже 20 октября. И, как заметил Сергей Лебедев, риторика в современных белорусско-российских отношениях не повлияет на объективность оценки.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Я не думаю, что сложившиеся отношения между представителями высокого ранга России и Беларуси повлияют на наши оценки. Я поставил в известность руководство России в том, что меня выдвигают на должность руководителя миссии. И получил поддержку и заверения в том, что буду руководствоваться принципами объективности, непредвзятости и невмешательства во внутренние дела.

Как наблюдать и где — определяют сами наблюдатели. Кстати, в этой политической кампании у них больше свободы, чем раньше, возможность даёт обновившийся с этого года Избирательный кодекс. К примеру, можно без предварительного уведомления присутствовать на заседаниях избирательных комиссий и на участках в день голосования.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Сегодня он регистрируется явочным порядком: пришел, предоставил документы и может идти осуществлять наблюдение. Следовательно, они могут чувствовать себя гораздо свободнее. Я думаю, что на участках для них тоже будут созданы условия, чтобы они могли реально наблюдать за всем процессом голосования.

Приглашение для наблюдения получила и миссия от ОБСЕ. Уже посетила Минск с ознакомительным визитом. В ближайшее время письма будут направлены и другим международным организациям, а также видным политическим деятелям и парламентариям других стран. Активность наблюдателей прогнозируется ближе к выдвижению кандидатов. А пока, до 29 октября, будет идти сбор подписей в их поддержку.

Алеся Высоцкая, Андрей Сержантов. Телекомпания СТВ.