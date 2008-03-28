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С избранием нового президента России белорусско-российские отношения изменятся только в лучшую сторону

28 марта 2008 18:35
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Об этом заявил сегодня председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Попов. Инаугурация президента России состоится в мае, после чего возможны изменения в союзном правительстве. Поэтому 34-ю сессию Парламентского собрания Союза Беларуси и России планируется провести в июне и на белорусской территории.

Также белорусский спикер прокомментировал экономическое сотрудничество между Беларусью и США. В данный момент оно развивается устойчиво, по восходящей, наблюдается динамика роста внешнеторговых отношений.

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