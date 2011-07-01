С Днем Независимости Александра Лукашенко поздравили Дмитрий Медведев и Пан Ги Мун

В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко поступают многочисленные поздравления по случаю Дня Независимости от зарубежных лидеров, известных общественных и политических деятелей.

Поздравительные послания поступили, в том числе, от генерального секретаря ООН, председателя Китайской Народной Республики, президентов России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Сирии, Индии, Болгарии, Португалии, Республики Корея, а также поздравления от лидеров Молдовы, Кубы, Палестины, Омана, Саудовской Аравии. Кроме того, главу белорусского государства поздравили Князь и Великий Магистр Суверенного Мальтийского Ордена, генеральный секретарь ЕврАзЭС, председатель ЦК Коммунистической партии Российской Федерации, продолжают поступать поздравления от послов различных стран, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

«Многовековые традиции дружбы и взаимной поддержки, историческое единство наших народов составляют прочный фундамент для развития современных российско-белорусских отношений», — говорится в поздравлении Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева.

В свою очередь председатель КНР Ху Цзиньтао в своем поздравлении отметил, что в течение 19 лет с момента установления дипломатических отношений между КНР и Беларусью страны взаимно уважают и открыто относятся друг к другу, понимают и поддерживают в вопросах, касающихся ключевых интересов. «Китай и Беларусь стали самыми надежными друзьями и искренними партнерами, — отметил Ху Цзиньтао. — Китай уделяет большое внимание развитию отношений с Республикой Беларусь. Несмотря на изменяющуюся обстановку в мире, данный курс остается неизменным».

«Приятно осознавать, что я могу рассчитывать на лидерство, преданность и поддержку со стороны Беларуси в наших постоянных усилиях в строительстве стабильного, безопасного и справедливого мира для всех», — особо отметил в поздравительном послании генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.