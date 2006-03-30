С-300 заступит на боевое дежурство летом

Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300 заступят на боевое дежурство в Беларуси летом текущего года. Об этом, как сообщают информагентства, заявил сегодня главнокомандующий Военно-воздушных сил Российской Федерации генерал армии Владимир Михайлов на встрече в Москве с иностранными военными атташе, аккредитованными в России. "Белорусская сторона активно готовит свои позиции для размещения С-300, а мы активно проводим ремонт с модернизацией этих систем. Не позднее июня-начала июля они будут на боевом дежурстве", - сказал главком. Я не сомневаюсь в уровне подготовленности наших белорусских товарищей и уверен, что они с этой задачей справятся на отлично", - подчеркнул Владимир Михайлов.