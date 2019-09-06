Румас и Медведев обсудят в Москве вопросы белорусско-российских отношений

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси 6 сентября направится с рабочим визитом в Москву, где пройдут переговоры с председателем правительства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси 6 сентября направится с рабочим визитом в Москву, где пройдут переговоры с председателем правительства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Румас и Дмитрий Медведев намерены обсудить актуальные вопросы белорусско-российских отношений. Переговоры пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе.