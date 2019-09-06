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Румас и Медведев обсудят в Москве вопросы белорусско-российских отношений

06 сентября 2019 08:16
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Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси 6 сентября направится с рабочим визитом в Москву, где пройдут переговоры с председателем правительства России,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Румас и Медведев обсудят в Москве вопросы белорусско-российских отношений-1

Сергей Румас и Дмитрий Медведев намерены обсудить актуальные вопросы белорусско-российских отношений. Переговоры пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе.

# Беларусь-Россия # Сергей Румас # Дмитрий Медведев # Фотофакт

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