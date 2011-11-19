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Румас: Белорусские интересы в договоре о создании Евразийской экономической комиссии учтены полностью

19 ноября 2011 17:19
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Новости Беларуси. Подписанные главами государств документы знаменуют новый этап на пути интеграции.

В подтверждение выгодности этого процесса Сергей Румас привёл тот факт, что взаимный товарооборот в Таможенном союзе растёт большими темпами. За цифрами стоят денежные потоки и интересы людей. Выгоду для бизнеса отметил и новый посол Беларуси в России Андрей Кобяков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
То, что мы снимаем границы на пути движения товаров, а в перспективе, с созданием Единого экономического пространства, мы будем поэтапно снимать границы на пути движения капиталов и услуг — всё это направлено на то, чтобы граждане наших стран получали возможность извлекать выгоды из этого интеграционного объединения.

Андрей Кобяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации:
Предложения по рабочим местам должны быть улучшены. Проще будет открывать предприятия на территории трех стран, поскольку не нужно будет проходить каких-то дополнительных разрешительных административных процедур. Это всё будет работать на человека, на создаваемые юридические лица, субъекты хозяйствования, которые получают полную свободу работы на Едином экономическом пространстве трёх государств.

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