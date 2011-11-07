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Руководство Греции: Страну ждут новое правительство и досрочные выборы

07 ноября 2011 12:34
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Новости Греции. С таким заявлением накануне поздно вечером выступил президент страны, премьер-министр и его оппонент лидер партии «Новая демократия» Антонис Самарас.

В пресс-релизе сообщается, что Георгиос Папандреу не будет стоять во главе нового правительства, целью которого будет проведение досрочных парламентских выборов. По предварительным данным, они пройдут 19 февраля. А до этого Афины должны утвердить бюджет на следующий год и выполнить все условия для получения 8-миллиардного транша, одобренного Евросоюзом еще в октябре.

Именно условия, на которые согласился премьер-министр Георгиос Папандреу в обмен на кредиты от МВФ и ЕС, стали яблоком раздора как в парламенте, так и в греческом обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Кризис в Греции

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