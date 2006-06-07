Руководители таможенных служб СНГ наметили пути взаимодействия

В повестке дня заседания - правила определения страны происхождения товаров, а также вопросы взаимодействия таможенных служб в части перемещения и сопровождения товаров через границу. Стороны обсудили также изменения в пассажирской таможенной декларации, действующей с 1996 года.

С руководителями таможенных служб государств - участников Содружества встретился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава белорусского государства высоко оценивает сотрудничество стран СНГ в таможенной сфере. По его словам, Совет руководителей таможенных служб является наиболее активным и результативным отраслевым органом СНГ.

Как отметил Александр Лукашенко, за 15 лет существования Содружества таможенные органы наших стран выработали эффективную систему взаимодействия. Подготовлено значительное количество документов, которые упрощают таможенные процедуры. Налажен действенный механизм борьбы с незаконным перемещением через границу наркотиков, оружия, боеприпасов.

Вместе с тем, в работе таможенных органов Содружества остаются и некоторые проблемы. Среди них неисполнение принятых решений. По словам Президента, эта "болезнь" присуща всем органам СНГ, в том числе Совету глав государств.

Белорусский лидер считает, что таможенные органы Содружества должны разработать четкую систему согласованных действий по обеспечению надежного контроля за безусловным исполнением принятых решений. Как отметил Александр Лукашенко, назрела необходимость инвентаризации достигнутых договоренностей, а также анализа и обобщения результатов, полученных от уже реализованных решений.

Проблемным вопросом, добавил Президент, остается перемещение подакцизных товаров по территории СНГ, согласованный перечень которых до сих пор отсутствует. Ущерб от товаров, зарегистрированных как транзитные при ввозе в Беларусь, но на самом деле не вывезенных, является для Беларуси довольно ощутимым.



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Сегодня стало известно имя нового председателя Совета руководителей таможенных служб Содружества. Пост председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Александра Шпилевского сменил председатель Таможенного комитета России Андрей Бельянинов, который избран сроком на один год.

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Новый председатель Совета руководителей таможенных служб Содружества отметил, что намерен сохранить положительные достижения работы Совета. "Наша деятельность будет направлена на объединение усилий государств-членов СНГ по развитию сотрудничества в сфере таможенного дела".

Во второй половине дня намечена встреча руководители таможенных служб стран ЕврАзЭС. Основной темой разговора станет реализация совместной целевой программы по обустройству пунктов пропуска на внешних границах государств - участников Сообщества.