Руководители МВД Беларуси и полиции Литвы определяют перспективы сотрудничества

Участники двухдневной встречи, которая проходит в Гродно, обсудят вопросы взаимодействия в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, экономическими и компьютерными преступлениями, а также по розыску лиц, которые скрываются от органов уголовного преследования и суда. Уже сегодня приграничное сотрудничество белорусских и литовских подразделений криминальной милиции - достаточно активно. Этому способствовало и подписание еще в 1992 году в Вильнюсе Договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.