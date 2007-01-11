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Руководители МВД Беларуси и полиции Литвы определяют перспективы сотрудничества

11 января 2007 09:16
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Участники двухдневной встречи, которая проходит в Гродно, обсудят вопросы взаимодействия в борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, экономическими и компьютерными преступлениями, а также по розыску лиц, которые скрываются от органов уголовного преследования и суда. Уже сегодня приграничное сотрудничество белорусских и литовских подразделений криминальной милиции - достаточно активно. Этому способствовало и подписание еще в 1992 году в Вильнюсе Договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

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