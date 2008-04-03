Руководители делегаций стран Содружества откроют в Санкт-Петербурге Парламентский центр СНГ

В здании центра разместятся парламентские ассамблеи ЕврАзЭС и ОДКБ, Международный институт мониторинга развития демократии и другие парламентские структуры.

Напомним, участники пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ обсуждают сегодня в Таврическом дворце реализацию Концепции дальнейшего развития Содружества. По мнению участников, необходимо активизировать работу по подготовке модельных законов. Это будет способствовать углублению интеграции, сближению экономических систем и национальных законодательств стран СНГ.



В заседании принимают участие белорусские депутаты. Нашу делегацию возглавил председатель Совета Республики Геннадий Новицкий и председатель Палаты представителей Национального собрания Вадим Попов.