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Руководители делегаций стран Содружества откроют в Санкт-Петербурге Парламентский центр СНГ

03 апреля 2008 10:48
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В здании центра разместятся парламентские ассамблеи ЕврАзЭС и ОДКБ, Международный институт мониторинга развития демократии и другие парламентские структуры.

Напомним, участники пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ обсуждают сегодня в Таврическом дворце реализацию Концепции дальнейшего развития Содружества. По мнению участников, необходимо активизировать работу по подготовке модельных законов. Это будет способствовать углублению интеграции, сближению экономических систем и национальных законодательств стран СНГ.

В заседании принимают участие белорусские депутаты. Нашу делегацию возглавил председатель Совета Республики Геннадий Новицкий и председатель Палаты представителей Национального собрания Вадим Попов.

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