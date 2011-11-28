Рубинов: В парламент должны попадать только те люди, которые имеют государственный подход, государственное мышление

Новости Беларуси, Минск. Глава государства сегодня встретился с председателем Совета Республики — Анатолием Рубиновым.

Президент поинтересовался работой сенаторов и подготовкой к предстоящим парламентским выборам. Они должны быть проведены на высоком уровне.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

В следующем году нам предстоят выборы в парламент, и президент говорил о том, что эти выборы должны быть проведены на высоком уровне, общество должно быть подготовлено к этим выборам. И, конечно, в парламент должны попадать только те люди, которые имеют государственный подход, государственное мышление, которые разбираются в проблемах, которые сегодня есть в обществе, имеют опыт практической работы. Из людей, которые бы действительно беспокоились о развитии нашего государства в результате мы бы получили дееспособный парламент, который работал бы на благо нашего общества.