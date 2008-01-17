Ротация руководящих кадров в Беларуси будет продолжена

Об этом сообщил сегодня глава государства, представляя Николая Домашкевича в должности Управляющего делами Президента Беларуси.

По словам Александра Лукашенко, назначение нового Управляющего делами Президента - естественный процесс, и из этого не надо делать чрезвычайного события. Президент также сообщил, что профессиональные качества бывшего Управделами Александра Куличкова будут востребованы. Ожидается, что Александр Куличков в ближайшее время займет высокий пост в структурах Союзного государства Беларуси и России.

Александр Лукашенко также озвучил ряд задач, которые стоят перед новым Управляющим делами Николаем Домашкевичем и структурой, которую с сегодняшнего дня он будет возглавлять.

Глава государства поручил повысить эффективность работы предприятий Управления делами Президента. В этой структуре работает около 25 тысяч человек. Это огромная структура, которая должна приносить пользу государству, считает Александр Лукашенко. Производительность труда в производственных подразделениях Управделами должна быть выше как минимум в два раза.

