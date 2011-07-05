Рота почетного караула Беларуси выступит на параде в Венесуэле

Белорусские военные примут участие в торжествах в честь 200-летия независимости Венесуэлы.

Сегодня Боливарианская республика отмечает главный государственный праздник. Ровно два века назад страна была провозглашена суверенным государством, независимым от Испании, под господством которой она находилась более трех столетий.

В текущем году Беларусь планирует ввести в строй в Венесуэле три новых завода.

От имени белорусского народа и себя лично президента Венесуэлы Уго Чавеса Фриаса и народ этой страны со знаменательной датой поздравил Александр Лукашенко. В историю человечества золотыми буквами навсегда внесены имена национальных героев Венесуэлы - знаменитых Симона Боливара и Франсиско де Миранды, под руководством которых в результате многолетней борьбы была завоевана независимость страны», - говорится в поздравлении. Президент Беларуси подчеркнул, что в наше время со стороны крупных государств вновь предпринимаются попытки колонизации нового типа - экономической, политической и культурной гегемонии. В противостоянии этим современным вызовам, Уго Чавес является примером настоящего самоотверженного служения своему Отечеству».