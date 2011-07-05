Прямой эфир

Рота почетного караула Беларуси выступит на параде в Венесуэле

05 июля 2011 06:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Белорусские военные примут участие в торжествах в честь 200-летия независимости Венесуэлы.

Сегодня Боливарианская республика отмечает главный государственный праздник. Ровно два века назад страна была провозглашена суверенным государством, независимым от Испании, под господством которой она находилась более трех столетий.

В текущем году Беларусь планирует ввести в строй в Венесуэле три новых завода.

От имени белорусского народа и себя лично президента  Венесуэлы Уго Чавеса Фриаса и народ этой страны со знаменательной датой поздравил Александр Лукашенко. В историю человечества золотыми буквами навсегда внесены имена национальных героев Венесуэлы - знаменитых Симона Боливара и Франсиско де Миранды, под руководством которых в результате многолетней борьбы была завоевана независимость страны», - говорится в поздравлении. Президент Беларуси подчеркнул, что в наше время со стороны крупных государств вновь предпринимаются попытки колонизации нового типа - экономической, политической и культурной гегемонии. В противостоянии этим современным вызовам,  Уго Чавес является примером настоящего самоотверженного служения своему Отечеству».

# Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
04 июля 2011 19:21

Из рук Президента Беларуси отличники военного дела получили благодарности

04 июля 2011 16:42

Павел Бородин: Александр Григорьевич дал мне задание создать при Посольстве Беларуси в России своеобразный корпоратив

04 июля 2011 11:24

Столкновения между радикалами и полицейскими в долине Суза на севере Италии