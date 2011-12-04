Россияне, проживающие в Беларуси, могут принять участие в выборах в Госдуму на семи участках

Новости Беларуси. С самого утра в Беларуси работают семь избирательных участков: в Минске и областных центрах, а также в Ганцевичах, где расположена российская военная база. Участки будут открыты до 20.00.

В Беларуси проживает около 90 тысяч россиян. Причем отдать свой голос смогут и те, кто находится здесь на отдыхе, лечении или в командировке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Марчуков, советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:

На прошлых думских выборах в 2007 году в Минске пришло порядка 3 тысяч избирателей. Надеемся, что в этот раз явка будет не меньшей.

Народ идет активно, прямо подъезжают. Даже издалека.

Избиратели:

Мы всегда приходим. Свой гражданский долг исполнить. И приучаем младшие поколения к этому.

Я каждый раз голосую. Я живу 6 лет здесь и постоянно хожу на выборы. Я считаю, что это мой долг.