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Россияне, проживающие в Беларуси, могут принять участие в выборах в Госдуму на семи участках

04 декабря 2011 13:35
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Новости Беларуси. С самого утра в Беларуси работают семь избирательных участков: в Минске и областных центрах, а также в Ганцевичах, где расположена российская военная база. Участки будут открыты до 20.00.

В Беларуси проживает около 90 тысяч россиян. Причем отдать свой голос смогут и те, кто находится здесь на отдыхе, лечении или в командировке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Марчуков, советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:
На прошлых думских выборах в 2007 году в Минске пришло порядка 3 тысяч избирателей. Надеемся, что в этот раз явка будет не меньшей.
Народ идет активно, прямо подъезжают. Даже издалека.

Избиратели:
Мы всегда приходим. Свой гражданский долг исполнить. И приучаем младшие поколения к этому.

Я каждый раз голосую. Я живу 6 лет здесь и постоянно хожу на выборы. Я считаю, что это мой долг.

# Белоруссия

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