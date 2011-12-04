Россияне, проживающие в Беларуси, могут принять участие в выборах в Госдуму на семи участках

В Беларуси проживает около 90 тысяч россиян. Причем отдать свой голос смогут и те, кто находится здесь на отдыхе, лечении или в командировке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Марчуков, советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:
На прошлых думских выборах в 2007 году в Минске пришло порядка 3 тысяч избирателей. Надеемся, что в этот раз явка будет не меньшей.
Народ идет активно, прямо подъезжают. Даже издалека.
Избиратели:
Мы всегда приходим. Свой гражданский долг исполнить. И приучаем младшие поколения к этому.
Я каждый раз голосую. Я живу 6 лет здесь и постоянно хожу на выборы. Я считаю, что это мой долг.