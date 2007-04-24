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Россияне прощаются со своим первым президентом

24 апреля 2007 14:05
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Граждане России могут сегодня проститься с первым президентом России Борисом Ельциным. Гроб с телом покойного всю предстоящую ночь будет находиться в храме Христа Спасителя. Отпевание состоится завтра 25 апреля. Первый Президент Российской Федерации будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилами Раисы Горбачевой и Александра Лебедя. Соболезнования в адрес вдовы и семьи Бориса Ельцина поступают практически из всех стран мира. 25 апреля в России объявлено Днём национального траура.

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