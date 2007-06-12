Россияне отмечают День своей страны

В становлении Российской Федерации немалую роль играют интеграционные процессы с нашей страной. Строительство Союзного государства отвечает интересам двух народов, о чем свидетельствуют данные социологических опросов. В 2006 году товарооборот между Беларусью и Россией достиг рекордного уровня - 20 млрд. долларов. В нынешнем году он может составить 24 миллиарда.
В настоящее время стороны обсуждают проект Конституционного акта Союзного государства, проводят работу по унификации таможенного и налогового законодательств. Вступили в действие соглашения о социальном обеспечении, налоговой политике, свободном перемещении граждан двух стран.
В Беларуси сегодняшний день также не проходит незамеченным. Посольство России в нашей стране провело официальный приём, а сегодня вечером в Белгосфилармонии состоится праздничный концерт.С Днем России Владимира Путина поздравил Президент Беларуси. "Уверен, что наши страны, последовательно выполняя взятые на себя обязательства по углублению взаимовыгодной интеграции, будут продвигаться по пути союзного строительства, укреплять уверенность белорусов и россиян в успехе начатого дела", - подчеркнул Александр Лукашенко.