Россияне отмечают День своей страны

К своему государственному празднику россияне пришли с хорошими показателями - отмечается существенный рост экономики и уровня жизни людей.

В становлении Российской Федерации немалую роль играют интеграционные процессы с нашей страной. Строительство Союзного государства отвечает интересам двух народов, о чем свидетельствуют данные социологических опросов. В 2006 году товарооборот между Беларусью и Россией достиг рекордного уровня - 20 млрд. долларов. В нынешнем году он может составить 24 миллиарда.

В настоящее время стороны обсуждают проект Конституционного акта Союзного государства, проводят работу по унификации таможенного и налогового законодательств. Вступили в действие соглашения о социальном обеспечении, налоговой политике, свободном перемещении граждан двух стран.

В Беларуси сегодняшний день также не проходит незамеченным. Посольство России в нашей стране провело официальный приём, а сегодня вечером в Белгосфилармонии состоится праздничный концерт.

С Днем России Владимира Путина поздравил Президент Беларуси. "Уверен, что наши страны, последовательно выполняя взятые на себя обязательства по углублению взаимовыгодной интеграции, будут продвигаться по пути союзного строительства, укреплять уверенность белорусов и россиян в успехе начатого дела", - подчеркнул Александр Лукашенко.