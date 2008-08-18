Россия выражает озабоченность относительно планов США по размещению элементов ПРО в Чехии и Польше

В Москве не скрывают отрицательного отношения к намерениям Вашингтона и считают, что создание европейской противоракетной базы США следует рассматривать как попытку американского военного присутствия в Европе.

Беларусь – партнер России по Союзному государству и ОДКБ, считает, что планы США серьезно осложняют военно-политическую ситуацию вблизи наших границ.

Тема размещения элементов противоракетной обороны США в Польше и Чехии вышла далеко за рамки только этих трех стран. Эти элементы могут кардинальным образом изменить систему безопасности в Европе. Аналитики и политологи склоняются к тому, что это реальная угроза безопасности России, что для Беларуси, партнера по Союзному государству, приобретает особую значимость – военную и политическую.

США и Польша подписали предварительное соглашение по размещению американских элементов противоракетной обороны на территории Польши, – вот уже несколько дней мировые информагентства муссируют эту новость. Соглашением предусмотрено размещение на территории Польши батарей "Пэтриот" и укрепление польско-американского военного сотрудничества. Еще в нем содержится декларация о предоставлении американской военной помощи в случае угрозы Польше со стороны третьих государств. Вопрос, какие третьи государства подразумевались.

Официальная Москва сразу отвергла версию американского руководства, что ПРО в Польше и Чехии направлены против Ирана. МИД России пообещал, что на развертывание новых сил противоракетной обороны у своих границ ответит не дипломатическими, а военно-техническими методами.

Президент Александр Лукашенко, действительно, неоднократно высказывался по этой тематике. Взять хотя бы выступление Главы государства на парадном шествии, посвященном Дню независимости. Александр Лукашенко заявил, что планы США серьезно осложняют военно-политическую ситуацию вблизи наших границ.

Разместить в Польше десять противоракет, которые будут наводиться на цель расположенным в Чехии радаром, и потом утверждать, что эта мера сделает мир безопаснее – значит грешить против истины. Ясно, что это против России – нашего ближайшего партнера и союзника – по ОДКБ и по Союзному государству.

В факте размещения ПРО в Восточной Европе переплелись 2 аспекта: политический и военный. И, по мнению ряда наблюдателей, на позицию Варшавы, ранее заявлявшей о разногласиях с Вашингтоном по этому вопросу, в немалой степени повлиял военный конфликт между Россией и Грузией.

