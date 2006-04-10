Россия впервые возглавит саммит <Большой восьмёрки>

В Санкт-Петербурге с 15 по 17 июля этого года состоится саммит <Большой восьмерки>. Власти Санкт-Петербурга заявляют о том, что имеют все возможности для достойного проведения этого авторитетного международного форума. Опыт уже есть: в рамках 300-летия Санкт-Петербурга в городе на Неве принимали более 45 глав государств и правительств, все мероприятия прошли на высочайшем уровне и получили самую высокую оценку. Большое внимание во время проведения встречи лидеров развитых стран будет уделено безопасности. К началу саммита <Большой восьмёрки> на Невском проспекте установят 80 камер скрытого наблюдения. <Силовики> уверены, что проект, стоимостью около 100 млн. российских рублей, поможет бороться с преступностью. С 15 мая по 15 июля питерские милиционеры будут работать в усиленном режиме по 12 часов в сутки без выходных. VIP-гости Санкт-Петербурга будут обеспечены возможностью нормального передвижения по городу. Для этого отремонтируют основные дороги, а также заменят систему освещения на Невском и Московском проспектах. Дополнительные средства из федерального бюджета выделены также на ремонт фасадов и озеленение. Помимо официальных встреч, для участников саммита <Большой восьмёрки> готовится большая культурная программа. Аккредитация журналистов для освещения саммита "Большой восьмерки" уже открыта на официальном сайте российского председательства и продлится до 1 июня. На международном форуме в середине июля журналисты получат возможность бесплатно пользоваться услугами междугородней и международной связи. Во время встречи на высшем уровне в Санкт- Петербурге планируется рассмотреть вопросы энергобезопасности, борьбы с инфекционными заболеваниями и проблемы развития образования.