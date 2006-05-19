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Россия возглавит Комитет министров Совета Европы

19 мая 2006 11:43
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Таким образом, последующие полгода Российская Федерация впервые будет во главе европейского Совета. Примечательно, что председательство России совпало с десятилетием ее вступления в Совет Европы. На сессии в Страсбурге пройдет официальная передача полномочий от Румынии к России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров примет на себя обязанности председателя Комитета министров и представит российскую программу действий "К единой Европе без разделительных линий".

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