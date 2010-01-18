Россия в одностороннем порядке ввела контроль на границе с Беларусью?

Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с информацией, поступающей с белорусско-российской границы.

Александр Лукашенко:

Не стану скрывать, меня в плане создания Таможенного союза с Россией и Казахстаном настораживает информация, которую я получаю по белорусско-российской границе. Якобы, вопреки нашей договоренности, там происходит некое усиление, скажем так, контроль на границе. Это уже должен быть серьезный разговор двух президентов, ведь если мы строим не только единое таможенное пространство, но фактические одну страну - Союзное государство, - а с одной стороны происходит определенное действо... Я думаю, это ненормально. Хотелось бы услышать от Вас (председателя погранкомитета Беларуси – ред.), что там происходит на самом деле.