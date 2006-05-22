Россия указывает на ошибочность действий Евросоюза в отношении Беларуси

Европейский союз совершил ошибку, введя санкции в отношении Беларуси. Об этом заявил постоянный представитель России при Европейских Сообществах Владимир Чижов.

Сделал он это в преддверии саммита Российская Федерация - Европейский союз, который откроется в Сочи 25 мая.

"Беларусь - не элемент повестки дня нашего политического диалога. Хотя я не исключаю, что эта тема тоже может возникнуть, потому что Евросоюз инициировал дополнительные ограничительные меры в отношении этой страны. Мы считаем, что это ошибка, это неправильно", - сказал российский представитель.

Касаясь повестки дня саммита, он не исключил, что стороны будут обсуждать ситуацию на пространстве СНГ, в частности, урегулирование так называемых "замороженных конфликтов". Имеется в виду приднестровское урегулирование, урегулирование грузино-абхазского, грузино-югоосетинского и карабахского конфликтов, сообщает БелТА.