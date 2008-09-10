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Россия требует ввести эмбарго на поставки оружия в Грузию

10 сентября 2008 07:52
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Проект соответствующей резолюции внесeн на рассмотрение Совета безопасности. Против предложения России выступают США – главный поставщик оружия в Тбилиси. В Москве же многие считают, что именно бесконтрольный ввоз вооружения в Грузию дал Михаилу Саакашвили возможность начать агрессию против Южной Осетии.

За 6 лет Грузия военный бюджет страны увеличился в 50 раз с 18 до 900 миллионов долларов. Россия также предложила провести в октябре неформальное заседание Совбеза с участием официальных представителей Абхазии и Южной Осетии. По мнению российского представителя при ООН Виталия Чуркина, принятие решения о продлении мандата Миссии ООН в Грузии, который истекает 15 октября, невозможно без участия всех сторон конфликта. Ранее США не допускали присутствия делегатов от Абхазии и Южной Осетии на заседаниях Совбеза.

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