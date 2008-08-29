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Россия разместит на территории Южной Осетии военную базу

29 августа 2008 13:42
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В юго-осетинском парламенте сообщили, что договор будет подписан 2 сентября в Цхинвали. Количество баз и планируемая численность личного состава пока неизвестны. Такие вопросы относятся к компетенции высшего руководства двух государств. К слову, Президент республики Эдуард Кокойты дал поручение парламенту подготовить для этого все необходимое.

Напомним, власти Южной Осетии неоднократно предлагали разместить в республике военную базу Федерации, чтобы российские войска находились на ее территории на постоянной основе. В настоящее время они размещены там в соответствии с миротворческим мандатом.

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